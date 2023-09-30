Кабаева не утаила подробности личной жизни: звезду выдало одно фото

Алина Кабаева считается не только одной из самых привлекательных российских спортсменок, известных во всем мире, но и очень скрытной знаменитостью. Гимнастка принципиально не рассказывает о своей личной жизни и сторонится интервью. С журналистами она беседует лишь на рабочие темы. Вот почему репортерам ничего не остается, кроме как догадываться о переменах в ее семейном статусе по случайным снимкам.

И не так давно звезду спорта выдало всего лишь одно фото, которое не позволило утаить подробности личной жизни. Кабаева приняла участие в сборах своих воспитанниц из академии «Небесная грация» в Сочи. Перед молодыми гимнастками чемпионка появилась в ярком спортивном костюме оранжевого оттенка. Видео со встречи было размещено в Telegram-канале «Небесной грации».

Спортсменка не только подарила девочкам памятные наборы, но и провела мастер-класс. Поклонницы поразились тому, как элегантно и при этом скромно выглядела Кабаева. Она отказалась от большинства украшений, оставив лишь серьги-пусеты и заметное обручальное кольцо на безымянном пальце. Этим гимнастка вновь намекнула на свой счастливый брак.

По всей видимости, чемпионка предпочитает скрывать перемены в своих отношениях из-за прошлого опыта. Ее роман с Давидом Муселиани распался именно из внимания СМИ.