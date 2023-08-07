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Кабаева набросилась на детей с поцелуями: трогательное видео

7 августа 2023 14:52
Кабаева набросилась на детей с поцелуями: трогательное видео

Чемпионка осталась довольна молодой сменой.

Алина Кабаева посетила соревнования по художественной гимнастике на Играх стран СНГ. Соревнования проходят сразу в нескольких городах Беларуси и включают в себя состязания по двадцати видам спорта. На Игры прибыли более двух тысяч спортсменов из России, Казахстана, Армении и других государств СНГ.

Визит олимпийской чемпионки в Минский дворец художественной гимнастики стал большим событием для юных спортсменок. Участие в Играх является для них не только обычным соревнованием за медали, но и своеобразным экзаменом, который они сдают под присмотром самых именитых гимнасток.

Алина Кабаева осталась так довольна выступлением юных гимнасток, что одарила их не только своим вниманием, но и теплыми объятиями. Многократная олимпийская чемпионка так расчувствовалась, что расцеловала девочек.

«Молодцы, мои дорогие», — нахваливала их Кабаева.

Фото: Legion-Media, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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