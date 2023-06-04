К звезде экрана поклонники выстраивались в очередь: она отказала даже Высоцкому

Аза Лихитченко, известный диктор и ведущая программы «Время», была очень успешна и востребована в профессиональном плане. Однако личная жизнь у женщины так и не сложилась. Несчастная любовь, два неудачных брака и одиночество в старости — вряд ли это именно то, о чем она мечтала. Но, как известно, судьба всегда распоряжается по своему усмотрению.

Маленькая Аза росла без отца, в неполной семье. И этот факт в будущем преградил ей путь к мечте, не позволив поступить на физмат. А вот в театральный девушка поступила с легкостью, хоть сначала вовсе не планировала туда идти. Такое решение она приняла лишь потому, что хотела более обеспеченной жизни. В результате девушка получила успешную карьеру и вдребезги разбитое сердце.

При поступлении в ВУЗ Лихитченко увидела и сразу же без памяти влюбилась в Александра Фадеева. Но ветреный юноша лишь поиграл с ней и выбросил за ненадобностью. Утешить Азу пытались многие. В том числе и сам Владимир Высоцкий, который был тогда ее однокурсником. Он долго добивался девушку и даже звал замуж. Она же была непреклонна и неизменно отвечала отказом.

Уже спустя долгое время ведущая согласилась выйти замуж за давнего поклонника Александра Менделеева. Этот брак продержался недолго, как и второй, с врачом Александром Ботвиновым. Оба мужа изменяли ей. И в целом в этих отношениях Аза вкладывала в семью гораздо больше, чем ее мужчины. Сейчас она живет одна, поскольку решила больше не выходить ни за кого замуж. Аза утверждает, что самая большая ее радость — любимые дочь и внук.