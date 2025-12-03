«К Женьши вопросов нет» и «Маомао покусали пчелы»: по «Монологу фармацевта» снимут лайв-экшен – уже можно взглянуть на каст (фото)

А ваши ожидания совпадут с реальностью?

«Монолог фармацевта», начавшийся как ранобэ, а затем покоривший зрителей аниме-адаптацией, продолжает радовать фанатов новостями. В октябре 2026 года стартует долгожданный третий сезон сериала, а в декабре того же года на экраны выйдет полнометражное аниме.

Но и это ещё не всё. Для поклонников готовят ещё один сюрприз – лайв-экшен фильм, запланированный к выходу в 2027 году.

На главные роли утверждены японские актёры. Роль обаятельного евнуха Женьши будет играть Кота Номура, а его травницу Маомао воплотит на экране Мана Асида.

Однако реакция в фандоме после этого анонса оказалась неоднозначной. К выбору исполнителя на роль Женьши многие отнеслись спокойно, сразу отметив:

«К Женьши вопросов нет».

А вот кастинг Маомао вызвал настоящую волну обсуждений. Основная критика сосредоточена на внешнем несоответствии актрисы образу героини из аниме.

Многие комментаторы отмечают, что черты лица Маны Асиды не совпадают с теми, что должны быть у героини

«А Маомао покусали пчелы?»,

«У нее слишком широкое лицо»,

«Какая из неё Маомао?», – таковы типичные реплики под новостью.

На что многие возразили:

«Люди в реальной жизни мало похожи на персонажей аниме, пора уже это признать».

Но тут еще сказалось общее скептическое отношение к самой идее японских лайв-экшенов по аниме. Ключевая претензия фанатов – в частом несоответствии живых актёров утрированному дизайну персонажей и в сомнениях в качестве подобных адаптаций в принципе.

Несмотря на скепсис, часть аудитории смотрит на проект с надеждой, считая, что «приземлённый» сюжет «Монолога» даёт ему больше шансов на успех, чем экранизация фэнтези или какой-нибудь боёвки.

