К женщинам с этими именами любовь приходит только после 30

Любовь - капризная дама. К одним она приходит еще в юности и остается до самой старости, а кто-то испытывает настоящие чувства лишь в зрелые годы. Эксперты в сфере эзотерики назвали женские имена, обладательницам которых на роду написано встретить свою любовь на пороге тридцатилетия или позднее.

Ирина

В юности многие девушки мечтают о браке, который будет длиться всю жизнь. Никаких ссор, конфликтов, разводов… Спокойная, размеренная, приносящая удовольствие семейная жизнь - вот их идеал. С возрастом взгляды на отношения между мужчиной и женщиной могут поменяться, но только не у Ирины. Обладательница этого имени верит, что такой союз возможен.

Женщина, нареченная этим именем, готова ждать своего прекрасного принца десятилетиями.

Если Ирина видит, что человек не стремится к серьезным отношениям, она не станет тратить на него свое время. Обычно своего суженого обладательница этого имени встречает после тридцатилетия. Как правило, ее избранник немного старше и созрел для брака.

Марта

В отличие от Ирины, обладательница этого имени не хранит верность тому единственному, которого еще даже не встретила. Марта убеждена, что своего мужчину можно найти только методом проб и ошибок. Поэтому она старается попробовать разные варианты отношений, прежде чем поймет, какой из них подойдет ей больше всего.

Марта встречается с парнями, разочаровывается в них, но, оправившись от очередной неудачи, снова начинает поиски.

В результате упорство этой женщины приносит свои плоды. Марта находит того, с кем ей хорошо и комфортно, но обычно это происходит на пороге бальзаковского возраста. Зато этим отношения не страшны никакие препятствия.

Кристина

Наверное, у каждого человека есть негативный любовный опыт. Кто-то быстро приходит в себя после несчастной любви, а кому-то, как Кристине, нужны годы для восстановления. Обладательница этого имени, конечно же, не ставит полностью крест на своей личной жизни, но относится к мужчинам с подозрением и не подпускает к себе близко.

Только став взрослее и опытнее, Кристина отпускает прошлое и открывает свое сердце навстречу новым чувствам.

Происходит это примерно после того, как женщина разменяет четвертый десяток. Именно на этот возраст приходится расцвет Кристины, она становится уверенной в себе, яркой, готовой к серьезным отношениям и созданию семьи.