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«К врачу срочно!»: странный дефект Малахова переполошил россиян

31 июля 2022 16:18
«К врачу срочно!»: странный дефект Малахова переполошил россиян

Зрители укорили телеведущего за бездействие.

Состояние Андрея Малахова беспокоит его поклонников все больше и больше: кроме того, что он изменился внешне, за ним заметили странный дефект, который некоторым кажется невыносимым.

Оказалось, что грамотную речь интеллигентного ведущего «Прямого эфира» портят проблемы с дикцией. Большинство россиян вряд ли замечают неладное, однако те, кто все-таки обратил внимание, уже не могут воспринимать Малахова без раздражения.

«Кошмар, сплошное "в-в-в", надо идти к врачу срочно!», «Связка слов буквой "в-в-в" адски режет слух», «Да, невозможно его слушать», — посетовали пользователи Сети.

Кто-то из комментаторов предположил, что речь идет вовсе не о связке слов, а о заикании, побороть которое телеведущий просто не может, ведь с его возможностями он давно мог поставить себе правильную речь.

Другой внимательный россиян заметил, что дефект у Андрея проявляется только в те моменты, когда ему задают неинтересные или некорректные вопросы.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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