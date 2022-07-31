«К врачу срочно!»: странный дефект Малахова переполошил россиян

Состояние Андрея Малахова беспокоит его поклонников все больше и больше: кроме того, что он изменился внешне, за ним заметили странный дефект, который некоторым кажется невыносимым.

Оказалось, что грамотную речь интеллигентного ведущего «Прямого эфира» портят проблемы с дикцией. Большинство россиян вряд ли замечают неладное, однако те, кто все-таки обратил внимание, уже не могут воспринимать Малахова без раздражения.

«Кошмар, сплошное "в-в-в", надо идти к врачу срочно!», «Связка слов буквой "в-в-в" адски режет слух», «Да, невозможно его слушать», — посетовали пользователи Сети.

Кто-то из комментаторов предположил, что речь идет вовсе не о связке слов, а о заикании, побороть которое телеведущий просто не может, ведь с его возможностями он давно мог поставить себе правильную речь.

Другой внимательный россиян заметил, что дефект у Андрея проявляется только в те моменты, когда ему задают неинтересные или некорректные вопросы.