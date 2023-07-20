К топ-моделям нет такого количества требований: вы даже не догадывались об этих странных запретах для стюардесс

Стюардессы являются лицом авиакомпаний. Поэтому к их здоровью и внешнему виду предъявляется очень много требований.

Большинство из них разумные и легко объяснимые. Например, в бортпроводницы не берут девушек, чей рост не дотягивает до 160 сантиметров. Дело в том, что невысокая сотрудница просто не достанет до верхней полки в салоне, которая расположена на высоте 212 сантиметров.

Еще один важный критерий — вес. Во-первых, худые стюардессы более привлекательны. Во-вторых, лишние килограммы могут быть причиной различных болезней. Кроме того, грузная бортпроводница скована в движениях.

Также запрещены пирсинг, татуировки, наращенные ресницы, длинные ногти и нестандартный цвет волос. Речь здесь идет не только о стандартах внешнего вида, но и рисках в экстренных случаях. Сломанный ноготь или отклеившаяся ресница могут отвлечь стюардессу во время эвакуации или любой другой нештатной ситуации.

Также предъявляются требования и к украшениям бортпроводницы. Она может надеть лишь пару колец и неброские серьги. Обязательным аксессуаром являются часы — без них сотрудницу могут не допустить на рейс.

Наконец, стюардессы должны делать яркий макияж в классическом стиле и пользоваться матовой помадой. Считается, что так их лучше видно в полумраке салона.