К «Титанику» нельзя приближаться: правда оказалась страшнее фильма ужасов

Эта история далеко не так романтична, как мы привыкли.

«Титаник» — одна из самых романтичных картин нашего детства. Но реальная история затонувшего корабля такова, что по ней впору было бы снимать фильм ужасов. Об этой трагедии ходит множество жутких историй.

Так, строители лайнера сообщали, что в нем был случайно замурован один из рабочих. Личность его остается загадкой, но рассказывают, что внутри корабля слышали слабые стуки и звуки, напоминающие крики о помощи. Некоторые склонны считать, что эти крики были сигналами из будущего, но версия с замурованным человеком кажется не менее жуткой.

Один покойник на «Титанике» точно был. Один из пассажиров, лорд Кентервиль из Великобритании, перевозил в своем багаже настоящую мумию — тело фараона Аменхотепа Четвертого. Поклонники мистики считают, что именно эта мумия привела к гибели лайнера.

По слухам, на месте гибели «Титаника» до сих пор можно услышать сигналы SOS, источник которых невозможно найти. Суеверные моряки избегают место крушения, считая, что мертвые до сих пор охраняют свой путь. Трагедия батискафа «Титан», отправившегося на место крушения лайнера, это лишь подтвердила.