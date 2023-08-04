К тещам такие приходят только в кошмарах: худшие зятья по знаку зодиака

За таких мужчин своих дочек лучше не выдавать.

Об отношениях зятя и тещи есть немало анекдотов. Астрологи предупреждают: все зависит от знака зодиака. Некоторые мужчины гораздо больше напрашиваются на конфликты с матерью жены.

Один из самых конфликтных знаков — это Овен. К нему всегда нужен особый подход. Поскольку теща ставит на первое место чувства дочери, а не своенравный характер зятя, ссоры между ними практически неизбежны.

Еще один «проблемный» зять по знаку зодиака — Близнецы. Они очень свободолюбивы и терпеть не могут нотации. Даже самые простые советы от старших они воспринимают в штыки, что неизбежно приводит к ссорам и конфликтам.

Похожими качествами обладают и Львы. Мужчинам этого знака необходимо быть главными в доме, и любые посягательства на свою территорию они пресекают в зародыше. Если теща хоть на минуту усомнится в решениях зятя, то скандала не миновать.