К такому россияне не готовились: каким стал младший сын Расторгуева (фото)

В этом году наследник знаменитости отпразднует 29-летие.

Младший сын Николая Расторгуева — тоже Николай — появился на свет весной 1994 года. Наследник артиста не пошел по его стопам и решил заняться предпринимательством, о чем гордый отец рассказывает в своих социальных сетях.

Так, лидер «Любэ» регулярно публикует снимки с сыном, которые не обходят стороной его поклонники. Как отмечают фанаты, Николай вырос очень похожим на своего отца и является точной копией Расторгуева в молодости.

«Весь в отца», «Как два брата», «Ну очень похожи, слов нет», — пишут подписчики.

О жизни сын артиста рассказывает и в своих личных блогах. Молодой предприниматель старается ни в чем себе не отказывать и предлагает подписчикам стать частью его бизнеса, связанного с сетевым маркетингом, и вместе распространять товары его компании.

При этом, судя по публикациям, Расторгуев-младший весьма преуспел в своем деле. Он регулярно хвастается ужинами в дорогих ресторанах и поездками за границу, где непременно посещает брендовые бутики.