К такому нас жизнь не готовила: россияне шокированы Д’Артаньяном из нового фильма про трех мушкетеров

Приключенческий роман «Три мушкетера» Александра Дюма-отца был экранизирован несколько десятков раз режиссерами всего мира. Сценаристы и постановщики нередко позволяли себе отходить от литературного источника, экспериментируя как с героями, так и с сюжетом. И далеко не все из их начинаний были с восторгом приняты публикой.

Так, весной этого года на экраны выйдет очередная экранизация, созданная Биллом Томасом. Британский постановщик решил оставить действие также во Франции XVII века, но представил зрителям свое видение актерского состава. На главную роль Д’Артаньяна режиссер пригласил темнокожего актера Малачи Пуллар-Латчмена, для которого картина стала четвертым проектом.

Пользователи Сети не остались в восторге от неожиданного кастинг-решения. Обсуждая трейлер, они раскритиковали Томаса за историческую недостоверность и попытку сделать знаменитую историю более актуальной.

«Такого я не ожидал», «К темнокожему Д’Артаньяну жизнь меня не готовила», «Ну наконец-то темный Д’Артаньян. А я уж начал волноваться, что политкорректность не доберется до „Трех мушкетеров“», «Черный гасконец? Это шедевр!» — возмущаются зрители.

Также многие отметили, что после такого трейлера вряд ли отправятся в кино. Они не готовы поддерживать подобные эксперименты.