К стилистам пришла уставшая от жизни женщина: ее фото после лишают дара речи

Когда 49-летняя Татьяна Салихова поняла, что в жизни нужно что-то менять, то решила принять участие в программе «На 10 лет моложе» и сменить свой образ. Женщина выглядела уставшей, поскольку после самоубийства любимого мужа ей приходилось воспитывать в одиночку двоих детей.

Домашние обязанности, работа и стресс отразились на лице героини, которое уже покрылось морщинами и казалось угрюмым. Также стиль одежды и короткая стрижка заметно состарили ее, не добавляя россиянке уверенности в своей привлекательности.

После работы с настоящими профессионалами зрительницы увидели вместо «серой мышки» роскошную даму, красоте которой можно только позавидовать. Стилисты подобрали Татьяне новые образы, сочетающие в себе нежные пастельные оттенки и яркие цвета. С помощью пластических операций лицо героини омолодилось, а бюст стал более подтянутым. После такого преображения женщина стала роковой красоткой, способной покорить сердца мужчин.