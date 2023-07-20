«К сожалению»: чем не угодил Преснякову и Красновой лучший город в США

Никита Пресняков и его жена Алена Краснова несколько месяцев назад переехали в Лос-Анджелес. В новой стране внук Пугачевой занимается режиссурой, снимая клипы для музыкантов, а не так давно пара решила отправиться в отпуск, чтобы изучить Северную Америку.

Так, судя по социальным сетям Красновой, знаменитости поехали на машине до Сан-Франциско. Путь оказался значительно сложнее, чем они предполагали, но прибрежный город поразил их своей красотой. Преснякову и его жене так понравился Сан-Франциско, что они раскритиковали Лос-Анджелес, который долгие годы считается лучшим городом страны.

«Первое впечатление — восторг! Архитектура здесь очень красивая. В Лос-Анджелесе, к сожалению, такого не хватает», — призналась Краснова.

Многие поклонники даже решили, что теперь пара задумается о переезде. Но знаменитости пока никак не прокомментировали эти домыслы.