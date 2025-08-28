К-поп, где К — это Кадышева: в русской версии «Охотниц на демонов» богатырши крошат Кощея и Бабу Ягу — а в перерывах пляшут «калинку»

Представьте: не Сеул, а древний Нижний Новгород. Не демоны Гви-Ма, а Змей Горыныч, пожирающий души славян. И вместо кей-поп группы HUNTR/X — трио былинных богатырш из фольклорного ансамбля «Злата Русь», которые защищают мир от нечисти силой своего голоса и плясовой.

Именно так мог бы выглядеть отечественный римейк суперхита Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов», который обогнал по популярности даже легендарное «Красное уведомление».

Мы пофантазировали и представили, каким мог бы получиться тайтл, если бы его пересняли российские мастера.

Сюжет: Колокол против Бабы Яги

Вместо корейского щита Хонмун — Светославный Колокол, отгоняющий нечисть звоном. Его держат три героини:

Мирослава — потомственная исполнительница калинки-малинки, чьи притопы вызывают землетрясения.

Зоя — мастер частушек и заговоров, ее речитатив усмиряет даже водяного.

Румия — полуберегиня-полукикимора, скрывающая тайную связь с потусторонним миром Навь.

Их главная цель — создать Вечный Звон, который навсегда запрет Кощея и его свиту в Нави — загробном мире. Но планам мешает не король демонов Гви-Ма, а сама Баба Яга, которая решает бить девчат их же оружием.

Она создает фолк-коллектив «Ягич Band» — трое парней с гуслями, баяном и электробалалайкой, чьи похабные частушки сводят с ума фанаток и разрушают защитный купол.

Музыкальные баталии: от «Ой, мороз» до «Калинки»

Кульминация — не дисс-баттл в стиле кей-поп, а музыкальное состязание на главной сцене фестиваля «Славянский базар».

«Злата Русь» исполняют эпическую версию «Во поле береза стояла» с элементами фолк-метала, а «Ягич Band» отвечают перепевкой «Яблочка» с троллингом в текстах. Румия, как и в оригинале, вынуждена скрывать свою связь с темными силами — у нее при пении проступают славянские обережные узоры, которые могут выдать ее происхождение.

Почему это сработало бы?

Глубокая мифология: Русский фольклор богат на нечисть — кикиморы, лешие, водяные, банники. Им есть что спеть и за что бороться. Ностальгия по «Липе»: Ансамбль «Злата Русь» — это смесь «Бурановских бабушек» и группы «Волга-Волга» в стилистике Надежды Кадышевой. Узнаваемо, иронично, но с душевной теплотой. Глобальный тренд на этнику: Мир устал от унификации. Фолк-мотивы, аутентичные костюмы и балалайки в миксе с современной аранжировкой — это свежо и очень «для соцсетей».

Финал остается прежним: победа добра, всеобщее единение и грандиозный хор с участием всех артистов — от богатырш до перевоспитанной Бабы Яги, которая внезапно раскрывает в себе талант диджея на народных инструментах.

Этот мысленный эксперимент доказывает: гениальность оригинала — в универсальной формуле. Неважно, идет ли речь о корейских демонах или славянской нечисти. Главное — чтобы битва велась на сцене, а оружием были не только мечи да булавы, а и музыка, способная объединить даже заклятых врагов.

«А что же Кащей» — спросите вы? А об этом мы узнаем в сиквеле.

Ранее мы писали: Четверть миллиарда зрителей: «Красное уведомление» 4 года держал невероятный рекорд Netflix — аниме-выскочка побил его за пару месяцев