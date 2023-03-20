К ним стоит присмотреться: мужчины этих знаков Зодиака любят дарить дорогие подарки

Желание радовать любимого человека абсолютно естественно, ведь это так приятно - видеть счастливую улыбку и взгляд, слышать восторженные благодарности и понимать, что стал немножечко волшебником. Женщины ценят в представителях сильного пола щедрость и между жадиной и великодушным джентльменом непременно выберут второго. Астрологи выяснили, под какими знаками зодиака появляются на свет самые щедрые мужчины - они не жалеют ни средств, ни усилий для того, чтобы сделать свою партнершу самой счастливой.

Телец

Представители земного знака на первый взгляд кажутся этакими рачительными хозяевами, которые лишнюю копейку ни на что не потратят. В отношении себя Телец действительно может быть довольно скуп, но не со своей второй половинкой.

Для мужчины, рожденного под этим знаком, нет ничего слаще, чем преподнести своей возлюбленной щедрый подарок.

Любить для Тельца значит дарить комфорт и заботу, в том числе с помощью дорогих презентов.

Если в сердце земного знака живет настоящее сильное чувство, он не поскупится ни на какие блага. Квартира, машина, загородный дом, путешествия - вот только малая часть того, что Телец преподнесет своей даме.

Лев

Щедрость - одно из базовых качеств в характере Льва. Представители огненного знака любят удивлять вторую половинку неожиданными и очень щедрыми презентами.

Если спутница жизни Льва попросит у него шубу, то непременно станет обладательницей самого модного и дорогого экземпляра в салоне.

Если захочет гаджет, получит невейшую модель и множество сопутствующих аксессуаров для комфорта.

При этом Лев не станет просить дорогостоящих презентов взамен, если партнерша не может их себе позволить. Сам он, как ребенок, будет радоваться самым простым вещам.

Весы

Мужчина-Весы убежден - он должен баловать свою женщину во что бы то ни стало. Он будет из кожи вон лезть, чтобы озолотиться и подарить возлюбленной все, что ее душенька пожелает.

Представители воздушного знака очень изобретательны в выборе подарков.

Они не станут преподносить каждый раз стандартный набор, а придумают нечто особенное, то, что надолго западет в душу и память.

Единственное, что нужно иметь в виду в общении с мужчиной-Весами - они не любят, когда подарки у них выпрашивают, а то и начинают шантажировать, чтобы добиться желаемого. В этом случае он обидится, замкнется и перестанет баловать.