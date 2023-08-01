К людям, рожденным в этот год, деньги липнут сами: вы среди них?

Их обсуждают. Им завидуют. С ними хотят работать и дружить. Все это - о людях, которые притягивают к себе деньги словно магнитом. Возникает впечатление, что им ничего не нужно делать - финансы сами плывут в руки, только успевай распределять по карманам, банковским счетам и отделениям в кошельке. Астрологи назвали знак зодиака по восточному гороскопу, под которым рождаются самые везучие на деньги люди.

Свинья

По словам экспертов, самым “денежным” знаком в восточном гороскопе является Свинья. Его представители - настоящие везунчики, которым удается появиться в нужное время и в нужном месте, чтобы поймать удачу за хвост. Несмотря на то, что Свинья не любит много трудиться, карманы у нее всегда полны купюр.

Авантюризм - качество, свойственное каждому представителю этого восточного знака. Свинья легко впишется в любой движ, который покажется ей интересным. При этом окружающие будут крутить пальцем у виска - мол, разве на этом заработаешь? А потом - с завистью наблюдать за триумфом Свиньи.

Люди, рожденные под покровительством Свиньи, относятся к деньгам без особенного пиетета.

Их нельзя назвать экономными, бережливыми; если Свинье понравится какая-то вещь, она без лишний раздумий приобретет ее, и неважно, что в кошельке почти пусто. Она знает - очень скоро ей повезет.

Чаще всего представители этого знака не обладают финансовой грамотностью, а действуют интуитивно. По какому-то удивительному стечению обстоятельств Свинья всегда выбирает те проекты, которые обязательно принесут прибыль. Окружающим остается лишь удивляться ее везению.

Кроме того, уроженцам этого знака удается легко монетизировать свои хобби.

Начав с малого, Свинья двигается вперед, постепенно расширяя клиентскую базу. Коммуникабельная и открытая, она быстро привлекает к себе поток заинтересованных лиц, партнеров и инвесторов.

Достаточно сказать, что самым богатейшим в мире человеком является тот, кто родился в год Свиньи.

Речь идет, конечно же, об Илоне Маске, который появился на свет 28 июня 1971 года - в год Белой Металлической Свиньи. По результатам первого полугодия Маск снова был признан самым состоятельным человеком.

Всего состояние Илона Маска оценивается в $234 млрд. При этом рост его капитала постоянно продолжается. На счету у американского предпринимателя - несколько престижных наград. В 2008 году он попал в список самых влиятельных людей XXI века по версии журнала Esquire.