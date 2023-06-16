К косметологам не ходят: вот какие знаки Зодиака почти не стареют

Стремление выглядеть моложе своих лет свойственно многим людям. На какие только ухищрения они не идут, чтобы окружающие ни за что не угадали реальную цифру в документах. Косметические процедуры, антивозрастные уколы, грамотно подобранный макияж, стрижка, одежда - вот только несколько способов сбавить свой возраст лет на пять-десять. В то же время есть счастливчики, которым не нужно прибегать ни к каким хитростям. Чаще всего они появляются на свет под определенными знаками зодиака. Рассказываем, кто же они и в чем заключается их секрет молодости.

Овен

Кто молод душой, тот и внешне даже в зрелые годы сохраняет цветущий вид. К числу таких везунчиков относится Овен. Представители огненной стихии никогда не теряют юношеского задора и жизнерадостности и смотрят на мир с восторгом. Быть может, именно в этой любви к жизни и заключается секрет их вечной молодости?

Овен всегда находится в движении, физические нагрузки и впечатления от увиденного и услышанного положительно сказываются на его внешнем виде.

Кроме того, планета-покровитель этого знака, Марс, постоянно подпитывает его жизненные силы, помогает сохранить бодрость духа.

Дева

Окружающим порой кажется, что Дева нашла формулу вечной молодости. Иначе как еще объяснить тот факт, что представители земного знака в пятьдесят выглядят так, будто им исполнилось максимум сорок лет? И при этом никаких вмешательств со стороны косметологов - чудеса да и только!

По словам астрологов, секрет долголетия и цветущего вида Девы кроется в ее рациональном подходе к своему образу жизни.

Уроженцы этого знака не страдают от вредных привычек, ведут здоровый образ жизни, правильно питаются и соблюдают режим дня. Благодарный организм воздает за это сторицей.

Водолей

Один из самых загадочных знаков в гороскопе - Водолей. Он интригует окружающих не только своим эксцентричным поведением, но еще удивительно молодым внешним видом. Любопытно, что среди друзей и знакомых этого знака много молодежи и они не догадываются даже, сколько ему лет на самом деле.

Сохранить превосходный внешний вид представителям воздушной стихии помогает как раз таки их стремление быть с молодыми на одной волне.

Водолей всегда в теме современных трендов, поэтому окружающие регулярно принимают его за представителя совсем другого, более позднего поколения.