К горю и болезням: эту вещь ни в коем случае нельзя дарить на Новый год
Простой презент может принести несчастье.
Вокруг традиции вручения подарков уже сформировалась настоящая культура со своими суевериями. Есть целый список презентов, которые не стоит дарить на важные праздники, например, на Новый год. И возглавляет его неожиданный предмет — полотенце.
Казалось бы это безобидная и даже полезная вещь, которая может служить прекрасным новогодним презентом. Но на самом деле предмет якобы несет с собой горе и болезни. У этой приметы есть давнее прошлое: на Руси расшитое полотенце всегда считалось атрибутом похорон. Поэтому еще с тех пор на гостя, который дарит хозяевам дома подобный сюрприз, смотрели с удивлением: считалось, что вещь привлечет в семью смерть, разлучит одариваемого с близкими и спровоцирует у него тяжелые болезни.
Есть способ и избежать этого проклятия — достаточно отдать дарителю в ответ монетку любого номинала. Таким образом, можно обмануть неудачу, ведь в таком случае за полотенце было заплачено, а значит опасный подарок «выкуплен».