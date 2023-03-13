К гадалке не ходи: 3 знака Зодиака с максимально развитой интуицией

При принятии важных и не очень решений многие люди привыкли полагаться на логику и здравый смысл, игнорируя шепот интуиции. Однако подсказки рассудка не всегда приводят к желаемому результату, в то время как внутренний голос оказывается прав. Ученые до сих пор спорят о том, что такое шестое чувство - дар свыше или скрытая суперспособность нашего сознания. Как бы там ни было, у некоторых знаков зодиака оно развито безупречно и всегда подсказывает, как поступить в той или иной ситуации с максимальной выгодой.

Рак

Можно сколько угодно утаивать об Раков свои переживания, но они все равно обо всем догадаются и осторожно постараются выведать, что произошло. Как они это делают? Ответ очень прост - слушают свою интуицию.

Именно она подсказывает представителям водного знака, что на душе у близких людей.

При этом, как ни парадоксально, Рак может понимать чувства собеседника даже лучше, чем он сам, и помочь с осознанием ему.

Уроженцы этого знака безошибочно определяют истинные мотивы окружающих, поэтому никогда не станут доверять тому, кто вызывает у них безотчетную тревогу. И, как показывает опыт, никогда не ошибаются.

Весы

Представители воздушного знака, с одной стороны, люди очень рациональные. Они смотрят на мир без розовых очков и беспристрастно могут оценить, что происходит и кому доверять.

С другой же, их неизменной помощницей является интуиция.

Внутренний голос Весов не вступает в конфликт с разумом, они как будто бы дополняют друг друга и действуют в тандеме. Когда бессилен один, на помощь приходит другой.

Весы одинаково полагаются как на шестое чувство, так и на разум. Последний помогает им здраво оценить обстановку, первое - успешно обойти ловушки и подводные камни, понять собеседников и их тайные мысли.

Рыбы

Люди, рожденные под знаком Рыб, чутко улавливают малейшие перемены в энергетическом поле. Если где-то произошло что-то нехорошее, представители этого знака мгновенно это почувствуют.

Подсознание Рыб постоянно посылает им импульсы, чтобы предупредить о грядущих сложностях и помочь успешно избежать их.

Причем форма таких “посланий” может варьироваться от внезапных озарений до вещих снов.

Водный знак всегда предупреждает окружающих о том, чего ожидать в ближайшем будущем. Астрологи убеждены - если Рыбы советуют вам поступить так, а не иначе, лучше прислушаться к их совету.