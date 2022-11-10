К феноменальному успеху «Обыкновенное чудо» привел не Захаров: имя гения удивит

В 1978 году на экраны вышел фильм «Обыкновенное чудо», который мгновенно стал хитом. До сих пор многие зрители любят пересматривать картину о Волшебнике и «сказке наоборот». Считается, что к успеху ленту привели ее постановщик Марк Захаров и прекрасный сюжет, основанный на пьесе Евгения Шварца. А актерский состав из Александра Абдулова, Олега Янковского, Евгения Леонова, Евгении Симоновой и других только украсил историю.

Но на самом деле секрет популярности фильма крылся как раз в таланте артистов. И особенно можно отметить Евгения Леонова, сыгравшего короля. Он часто отходил от сценария, увлекаясь импровизацией. И она была настолько удачной, что Захаров все эти дубли оставлял при монтаже. По известной актерской байке, Леонов даже не готовился к роли. Он просто поинтересовался у режиссера, кого его герой любит, а кого ненавидит, остальное же рождалось прямо на площадке. Все сцены с блистательным актером, который только недавно перенес инфаркт, были отсняты всего за 10 дней.