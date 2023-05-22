К этому совету звезд на июнь 2023 Девам стоит прислушаться

Начало нового времени года ассоциируется у людей со следующей главой жизни. Кажется, что все неприятности останутся позади и появится возможность начать с чистого листа. Однако звезды будут благосклонны далеко не ко всем знакам зодиака - на некоторых “счастливчиков” неудачи будут сыпаться, как из рога изобилия, с первых дней июня. Астрологи убеждены - если следовать советам небесных светил, проблем можно будет избежать. Рассказываем, чего рекомендуют остерегаться Девам в июне 2023.

Не смешивать работу и личную жизнь

Звезды говорят о том, что в первый месяц лета перед Девами возникнет большой соблазн смешать личные и рабочие дела. Ситуации и обстоятельства для этого могут быть самыми разными, с участием друзей, любимых или родных, однако астрологи предупреждают, что исход будет одним - и вовсе не благоприятным.

При словосочетании “служебный роман” в голове сразу же рисуются картины из знаменитого советского фильма и начинает звучать музыкальная тема “Моей душе покоя нет…”. Девам стоит поверить специалистам на слово: в июне 2023 идея поиграть с коллегой в Новосельцева и Калугину уж точно не из лучших.

Есть вероятность, что сослуживец, который оказывает знаки внимания, тоже не так уж искренен, как поначалу герой Андрея Мягкова в фильме.

Но только если в кинокартине по закону жанра положен хэппи-энд, то в реальности его может не быть. Романа не случится, а вот испорченная репутация закрепится за Девой.

С друзьями тоже стоит быть осмотрительнее.

Если кто-то просит уроженца земного знака “помочь по-приятельски” в сфере, где он работает, то лучше перестраховаться. Риск того, что добрый друг решил воспользоваться доверием Девы в корыстных целях, слишком велик. Не стоит искушать судьбу.

Решение принять на работу приятеля или родственника в июне 2023 также способно сыграть с Девами злую шутку. По крайней мере, для начала следует убедиться, что человек действительно компетентен в той области, в которую собрался устраиваться, иначе сплетни о блате быстро разойдутся по офису.

Как бы ни хотела добросердечная Дева помочь людям, которых знает и любит, а также на собственном опыте пережить все прелести романа с коллегой, ей необходимо быть осмотрительной.

В обратном случае последствия могут быть печальными - от косых взглядов других сотрудников до увольнения.