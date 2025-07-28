«К черту все»: «Фантастическая четверка» чуть не похоронила карьеру Джессики Альбы

Когда-то Джессика Альба была везде: супергероиня Сью Сторм в «Фантастической четвёрке», роковая танцовщица в «Городе грехов», романтическая героиня в десятках фильмов. Но после середины 2000-х актриса стала реже появляться на экранах. Что же случилось?

Съёмки, которые отбили желание играть

Главной причиной стал опыт работы над «Фантастической четвёркой» — особенно над сиквелом «Вторжение Серебряного Сёрфера». По словам Альбы, режиссёр Тим Стори буквально просил её не играть слишком искренне.

В сцене с плачем он заявил:

«Он сказал: "Не делай этого со своим лицом. Просто сделай его плоским. Мы можем добавить слезы с помощью компьютерной графики". И тогда все это заставило меня задуматься: разве я недостаточно хороша?»

Эта фраза сломала её. Актриса впервые всерьёз задумалась: может быть, её эмоции действительно никому не нужны и она плохая актриса?

Провалы и критика

Обе «Четвёрки» хоть и были коммерчески успешными (суммарно собрали более $600 млн), но критики разнесли их в пух и прах. Роли назвали плоскими, актёров — безликими, а сюжет — второсортным. Джессика честно призналась:

«Я просто сказала: "К черту все. Мне больше нет дела до этого бизнеса"».

Бизнес вместо карьеры

После рождения дочери в 2008 году приоритеты изменились. Альба, сама в детстве страдавшая от хронических болезней, захотела создать что-то полезное и настоящее. Так появилась компания The Honest Company, выпускающая натуральные товары для детей и семьи.

Она прошла путь от актрисы до бизнесвумен с миллиардной оценкой компании. Уже в 2016 году Forbes включил её в топ-40 самых богатых предпринимателей США младше 40 лет.

Немного лжи

Впрочем, Альба лукавила. Даже после съемок в фильме по комиксам Marvel она появлялась в новых проектах, а перерыв составил всего два года. Сегодня Альба все еще снимается, но не так часто, как могла бы.

В 2025 году выйдут сразу несколько фильмов с её участием, включая «Братья Мазерати» и «Вспышка перед взрывом», хотя актриса не считает, что она полноценно вернулась в кино. На фоне того, что в нулевые с ней выходили десятки фильмов в год, ее слова не лишены смысла.

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