К черту кастрюлю и тряпку: эти 3 знака Зодиака являются отвратительными хозяйками

В современном мире вести хозяйство стало гораздо удобнее и проще. Если нет времени на готовку, можно заказать еду на дом, если некогда сделать уборку - позвонить в клининговую компанию, были бы возможности. Однако многие по старинке ценят хозяюшек, которые все делают своими руками, без помощников. Правда, далеко не каждая женщина может похвастаться талантом к домоводству - астрологи рассказали, из представительниц каких знаков получаются самые плохие хозяйки.

Скорпион

Женщины, рожденные под знаком Скорпиона, уделяют много времени и сил своему имиджу. Они готовы тратить бешеные деньги на дорогие и статусные гаджеты, брендовую одежду и украшения. Уроженки водного знака всегда безупречно выглядят и ведут себя соответствующе, однако окружающие сильно удивились бы, если бы узнали, что дома у этой бизнес-леди нередко царит настоящий беспорядок. Нет, безусловно, женщина-Скорпион время от времени обращается за услуга клинера, но сама она вряд ли возьмет в руки швабру и метелку для смахивания пыли.

Впрочем, это ничуть не умаляет привлекательности этого знака - поклонники готовы простить даме-Скорпиону все что угодно.

Овен

Представительницы огненного знака - невероятно упертые создания. Если сказать женщине-Овну: “Ты должна готовить и убираться в доме, ты же девочка!”, она из вредности пальцем не пошевелит. Отчасти дело еще и в том, что уроженки знака любят получать вознаграждение за свою работу, желательно вещественное, материальное, а какой смысл в занятии, которое не оплачивается? Вызвать интерес к уборке и готовке у дамы-Овна можно только с помощью бартера - например, освободив ее от какой-нибудь еще более утомительной и скучной обязанности или пообещав ей награду.

Не факт, что уроженка знака выполнит свою часть договора безупречно, но, как говорится, хоть что-то.

Стрелец

Дамы, появившиеся на свет под знаком Стрельца, в глубине души - кочевницы. Они не слишком привязаны к своему дому и вещам, поскольку привыкли путешествовать и довольствоваться гостиничным номером или даже туристической палаткой. Если в графике поездок внезапно появляется окно и женщина-Стрелец на длительное время оказывается в домашних стенах, она вряд ли посвятит этот период готовке и уборке.