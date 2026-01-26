У «Евангелиона» появится продолжение с нюансом: от сценариста создателя тайтла Хидэаки Анно

Представьте только: вселенной «Евангелиона» в этом году исполняется 30 лет. Этот культовый аниме-сериал продолжает жить в сердцах поклонников по всему миру. И к годовщине создатели подготовили специальный подарок.

21 февраля в рамках праздничной ярмарки, посвященной круглой дате, состоится премьера нового короткометражного фильма. Как стало известно, главной героиней этой работы выступит одна из самых популярных персонажей – Аска Лэнгли Сорью.

Особую значимость проекту придаёт тот факт, что сценарий к нему написал отец-основатель вселенной – Хидэаки Анно. Хронометраж картины составит 13 минут.

Так что уже очень скоро поклонники франшизы получат возможность вернуться в этот мир, пусть и ненадолго. Это не заявка на полнометражное продолжение, но, согласитесь, все равно приятно, что вселенная продолжает жить даже спустя десятилетия.