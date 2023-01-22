К 10 годам весил 192 кг: самый толстый мальчик в мире похудел и поразил весь мир (фото)

Арья Пермана стал известен на весь мир уже в возрасте 10 лет. Будучи подростком, он весил рекордные 192 килограмма и не мог даже передвигаться. Вся его жизнь состояла из приемов пищи и сна, а мылся он только под уличным душем, так как не мог влезть в ванну. Арья так много ел, что его родители практические обанкротились, что вынудило их заняться здоровьем сына.

Сначала они были уверены, что занятия спортом помогут Арье похудеть, но за три месяца он сбросил всего лишь 8 килограммов. Тогда Перманы обратились к врачам, которые сделали их сыну резекцию желудка, из-за чего его объем сократился в три раза.

Одновременно с этим Арья сел на диету и начал заниматься спортом. Он работал над собой и питался преимущественно рисом и овощами, что со временем начало давать результаты: после нескольких лет ему удалось добиться веса в 80 килограмм.

Помимо этого, Арья работал и со своей пагубной любовью к еде. Он старался себя контролировать и в итоге перестал так ревностно относиться к фаст-фуду и сладкому, а со временем и полностью от этого отказался.

В итоге Арье удалось избавиться от лишних килограммов. Теперь он выглядит как здоровый подросток, который может похвастаться спортивной фигурой, а следующим шагом к полному преображению должна стать операция, которая избавит его от лишней кожи.