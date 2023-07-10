Изъян звезды «Агента национальной безопасности» обычно не замечают: приглядитесь

Андрей Зибров сыграл много ярких ролей. У зрителей не возникает и догадки, что с актером что-то не так. На самом деле мужчина перенес серьезную травму, с которой смог справиться только благодаря поддержке друзей.

Вскоре после свадьбы молодой актер с женой Анной заглянул в ночной клуб на Петроградском шоссе. К девушке стал приставать один из посетителей: он схватил Аню за шею и повел в сторону дороги, где его друг ловил машину. Андрей бросился на помощь жене, но хулиган и его приятель достали пистолеты.

Актеру выстрелили прямо в лицо, и врачам с трудом удалось спасти его жизнь. Увы, из-за ранения Андрей лишился глаза. На помощь примчались Константин Хабенский и Михаил Пореченков, с которыми Андрей сдружился во время учебы.

Актеры собрали деньги на современный протез. В сборе участвовали также Сергей Маковецкий, Евгений Стычкин и другие коллеги Зиброва. О том, как дорого стоило лечение, актер узнал только после восстановления.

Дружба помогла спасти не только здоровье, но и карьеру Зиброва — он сыграл множество ролей и продолжает активно сниматься в кино и сериалах. И никто из зрителей даже не подозревает, что один из глаз артиста — искусственный.