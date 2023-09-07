Извратили и выдали за свою: в США никто не знает, что эта сказка на самом деле советская

Александр Птушко представил свою экранизацию былин о Садко в 1952 году. Музыкальная картина сначала полюбилась на родине, а потом была показана и в других странах.

В 1953 году фильм показали в США после его триумфа на Венецианском кинофестивале. А спустя 9 лет американские зрители увидели картину «Волшебное путешествие Синдбада», которая была смонтирована из советского «Садко».

Как оказалось, американский постановщик Роджер Уильям Корман, который был известен множеством фильмов категории В, решил позаимствовать картину Птушко. Он полностью перемонтировал фильм, переименовал всех героев, убрал русские композиции и все детали, отсылающие к русскому быту. И представил все как приключение морехода Синдбада, героя «Тысячи и одной ночи».

В течение многих месяцев американские зрители смотрели подделку и не догадывались, что уже видели оригинал на экранах. И до сих пор продюсеры, создавшие «Волшебное путешествие Синдбада», не признались в краже «Садко».