Извращенный вкус Султана повергнет в шок: в «Империи Кесем» об этом ни слова

Режиссеры не были готовы рассказать об этом.

Турецкий сериал «Империя Кесем» стал настоящим хитом далеко за пределами родины. Однако не все показанное в картине соответствует исторической действительности. Создатели сериала упустили из виду один занятный момент, но, скорее всего, они сделали это сознательно.

Сюжет разворачивается в период правления султана Ибрагима I. На экране перед зрителями предстают исключительно стройные девушки, но в реальности этого быть не могло. При Ибрагиме I ценились только толстушки. Попасть в гарем могла лишь обладательница внушительных форм, ведь предпочтительный вес наложницы составлял 150 килограммов. И это был минимум! Девушек постоянно откармливали и запрещали им много двигаться.

Чтобы стать фавориткой, надо было отъедаться по полной программе. Так, любимицей султана считалась Шакер Пара, вес которой достигал целых 230 килограммов. Ибрагим I, очарованный ее необъятными прелестями, называл ее Сахарок.

Современники считают предпочтения турецкого правителя извращенными. А авторы «Империи Кесем» вообще умолчали об этом факте, чтобы не шокировать впечатлительных зрителей.