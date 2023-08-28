«Извращенки, ей богу»: откровения сиамских близняшек о личном переполошили людей

Люпита и Кармен Андраде — 22-летние сиамские близняшки, проживающие в Америке. О том, что девочки делят одно тело, стало известно еще во время беременности их матери, но она приняла решение рожать.

Дочки появились на свет, сращенными в районе грудной клетки. То есть у каждой было по две руки, по собственному сердцу и паре легких, а также персональный желудок. Люпита и Кармен имеют на двоих две ноги, общую мочеполовую систему и печень. Несмотря на то, что врачи неоднократно предлагали им разделение, сестры отказываются из-за возможных рисков.

Девушки живут вполне нормальной жизнью и даже водят машину. Кроме того, Кармен устроила свою личную жизнь. Она встречается с Даниэлом, который нашел ее на сайте знакомств. Они даже говорят о помолвке. При этом Люпита испытывает к возлюбленному сестры исключительно дружеские чувства.

Несмотря на то, что молодые люди не вступают в интимную связь, придерживаясь лишь платонических отношений, в Сети много недовольных такими откровениями. Комментаторы заявили, что парень хочет просто прославиться за счет девушек и что подобные пары в формате трио противоестественны.