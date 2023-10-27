Изводил 20 лет: Захаров не скрывал ненависти к известной актрисе

Марк Захаров стоял во главе театра «Ленком» не одно десятилетие. Именно поэтому он стал настоящей легендой культуры. Но не все артисты труппы были довольны политикой, царящей внутри учреждения. Захаров покровительствовал своей дочери, стараясь сделать из нее звезду сцены. Правда, «принцесса „Ленкома“» сильно уступала в таланте своим коллегам.

Дошло даже до того, что ради Александры Захаровой мэтр изводил известную актрису. Дело в том, что он надеялся на союз наследницы со своим любимчиком Александром Абдуловым. Более того, молодые актеры даже некоторое время друг другу симпатизировали.

Однако, когда в «Ленкоме» появилась Ирина Алферова, все внимание Абдулова переключилось на нее. Александра Захарова не сильно расстроилась и вскоре увлеклась другим кавалером. А вот ее отец затаил настоящую злобу на молодую актрису, считая ее разлучницей.

Он принципиально не давал ей главные роли в спектаклях, даже когда она уже стала звездой кино. Алферова прослужила в «Ленкоме» почти 20 лет, оставаясь на незначительных позициях в массовке. Переполнило чашу ее терпения предложение Захарова сыграть собаку. После этого актриса сразу же перевелась в другой театр.