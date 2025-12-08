«Извини, что мы тебя расстроили»: новинка Apple TV от создателя «Во все тяжкие» довела иностранку до психбольницы

Иногда реальность превосходит самый изощренный сценарий фэнтези сериала. История, которая могла бы стать эпизодом сериала в жанре психологического триллера, разыгралась на кухне у жительницы Великобритании.

Её зовут Кэрол, девушке диагностировали шизофрению, и ее умный холодильник Samsung неожиданно начал с ней разговаривать. На экране устройства высветилось жутковатое сообщение на жёлтом фоне: «Извини, что мы тебя расстроили, Кэрол». И винить в этом нужно Apple TV.

Что произошло

Для Кэрол это не было маркетинговой игрой новинки Apple TV от создателя «Во все тяжкие», сериала «Плюрибус» (или «Из многих»). Иностранке показалось, что её устройство взломали, что за ним следят, что шпионы пытаются выйти на контакт, словом, фантазия воспаленного разума заиграла на полную.

Это спровоцировало тяжелейшую паническую атаку и психотический эпизод. Девушка в ужасе самостоятельно вызвала такси и отправилась в отделение неотложной помощи, где провела двое суток под наблюдением врачей. Ей скорректировали схему сильнодействующих антипсихотических препаратов — весь хрупкий миропорядок её терапии рухнул из-за одной строки текста на кухонной технике.

Неудачная реклама

Разгадка пришла позже, когда сестра Кэрол, уже забравшая её из больницы, увидела в своей ленте ту самую зловещую картинку. Оказалось, что это — рекламный креатив к новому сериалу: главную героиню зовут Кэрол, и захваченные иноземным вирусом люди обращаются к ней через устройства. Такое вот зловещее совпадение.

Примечательно, что рекламировать сериал без ведома начали на умных устройствах, для большинства это была просто странная картинка. Для одной реальной Кэрол это стало триггером. Хорошо, что девушка вовремя отправилась в клинику, проблема в том, что месяцы реабилитации испортила одна непродуманная реклама.

Приняли «Плюрибус» за комедию? После 5-й серии новинка создателя «Во все тяжкие» превратилась в мрачный Sci-Fi.