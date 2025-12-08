Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Извини, что мы тебя расстроили»: новинка Apple TV от создателя «Во все тяжкие» довела иностранку до психбольницы

«Извини, что мы тебя расстроили»: новинка Apple TV от создателя «Во все тяжкие» довела иностранку до психбольницы

8 декабря 2025 15:13
«Извини, что мы тебя расстроили»: новинка Apple TV от создателя «Во все тяжкие» довела иностранку до психбольницы

Роковое совпадение.

Иногда реальность превосходит самый изощренный сценарий фэнтези сериала. История, которая могла бы стать эпизодом сериала в жанре психологического триллера, разыгралась на кухне у жительницы Великобритании.

Её зовут Кэрол, девушке диагностировали шизофрению, и ее умный холодильник Samsung неожиданно начал с ней разговаривать. На экране устройства высветилось жутковатое сообщение на жёлтом фоне: «Извини, что мы тебя расстроили, Кэрол». И винить в этом нужно Apple TV.

Что произошло

Для Кэрол это не было маркетинговой игрой новинки Apple TV от создателя «Во все тяжкие», сериала «Плюрибус» (или «Из многих»). Иностранке показалось, что её устройство взломали, что за ним следят, что шпионы пытаются выйти на контакт, словом, фантазия воспаленного разума заиграла на полную.

Это спровоцировало тяжелейшую паническую атаку и психотический эпизод. Девушка в ужасе самостоятельно вызвала такси и отправилась в отделение неотложной помощи, где провела двое суток под наблюдением врачей. Ей скорректировали схему сильнодействующих антипсихотических препаратов — весь хрупкий миропорядок её терапии рухнул из-за одной строки текста на кухонной технике.

Неудачная реклама

Разгадка пришла позже, когда сестра Кэрол, уже забравшая её из больницы, увидела в своей ленте ту самую зловещую картинку. Оказалось, что это — рекламный креатив к новому сериалу: главную героиню зовут Кэрол, и захваченные иноземным вирусом люди обращаются к ней через устройства. Такое вот зловещее совпадение.

«Извини, что мы тебя расстроили»: новинка Apple TV от создателя «Во все тяжкие» довела иностранку до психбольницы

Примечательно, что рекламировать сериал без ведома начали на умных устройствах, для большинства это была просто странная картинка. Для одной реальной Кэрол это стало триггером. Хорошо, что девушка вовремя отправилась в клинику, проблема в том, что месяцы реабилитации испортила одна непродуманная реклама.

Приняли «Плюрибус» за комедию? После 5-й серии новинка создателя «Во все тяжкие» превратилась в мрачный Sci-Fi.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Плюрибус»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
98% на Rotten Tomatoes и 0% достоверности: ученый посмотрел нашумевший «Из многих» – нашел 2 спорных момента в сериале 98% на Rotten Tomatoes и 0% достоверности: ученый посмотрел нашумевший «Из многих» – нашел 2 спорных момента в сериале Читать дальше 8 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Читать дальше 10 декабря 2025
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже «Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже Читать дальше 10 декабря 2025
«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» «Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» Читать дальше 10 декабря 2025
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет Читать дальше 10 декабря 2025
Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше