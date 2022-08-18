Известный журналист покаялся перед Вайкуле: хватило нескольких слов
Телеведущему пришлось краснеть за свою выходку.
Отар Кушанашвили не забыл, как некрасиво поступил с певицей Лаймой Вайкуле. Спустя время скандальный журналист решил покаяться перед артисткой, которую незаслуженно обидел.
Светский обозреватель признался, что в ходе одной из пресс-конференций отпустил едкое замечание в адрес Вайкуле, поинтересовавшись, почему она завела собак, вместо того, чтобы стать матерью. Кушанашвили не знал, что детей у исполнительницы не было по веской причине.
«Дурак я был! Она болела тяжело. Потом я понял», — подметил журналист в YouTube-шоу «Каково?», уточнив, что слишком поздно узнал о бесплодии Вайкуле и о том, что она боролась с тяжелым диагнозом — раком груди.
Между тем знаменитость не раз говорила, что хотела обзавестись наследниками и даже делала ЭКО, но тщетно. Об онкологии же артистка и вовсе предпочитает не говорить.