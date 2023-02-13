Известный телеведущий накинулся на Лолиту: последствия шокируют

Лолита Милявская давно и заслуженно считается одной из самых эпатажных певиц российского шоу-бизнеса. Артистка привыкла привлекать внимание широкой общественности не только своим творчеством, но и внешним видом.

Звезда не боится показываться на публике в весьма странных и провокационных образах. Многие помнят полупрозрачный обтягивающий комбинезон исполнительницы, который она надела на одно из своих выступлений еще до того, как сильно похудела. Помнит его и Александр Васильев.

В рамках YouTube-шоу «ОК на связи!» телеведущий признался, что из-за эпатажного аутфита накинулся на Лолиту с критикой, сравнив ее с «продукцией мясокомбината». Историк моды подчеркнул, что Милявская не привыкла давать себя в обиду и за словом в карман не полезла.