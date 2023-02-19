Известный режиссер признался в двоеженстве: вторую семью никто не замечал

Игорь Масленников известен не только экранизациями историй о Шерлоке Холмсе, которые принесли ему всемирную популярность, но и мелодрамой «Зимняя вишня». Картина о любви женатого мужчины и его коллеги, молодой женщины, вышла на экраны в 1985 году. Премьера ленты имела большой успех и дала возможность Масленникову снять трилогию. Более того, в 2018 году он начал работать над четвертым фильмом серии, но проект был заморожен после его смерти.

Постановщик никогда не скрывал, что тема непростых романтических отношений ему близка. Он много лет прожил на две семьи, в чем не стыдился признаваться. Казалось, что Масленников был счастлив в 30-летнем браке с супругой Инной. В их союзе были не только дети, но уже внуки и правнуки. При этом другую женщину — Наталью Андрееву — режиссер тоже называл своей женой. Она родила от Масленникова дочь Катю. Однако разводиться с законной супругой ради нового брака мужчина не стал, предпочитая двоеженство.