Известный режиссер отказывается снимать сестер Арнтгольц: дело вот в чем

Ольга и Татьяна Арнтгольц за годы карьеры прославились десятками ярких ролей. Артистки успели поработать со множеством прославленных режиссеров, однако далеко не все их коллеги готовы работать вместе с сестрами.

Как признался Дмитрий Петрунь, супруг Ольги, он не собирается работать со своей женой. Постановщик не может представить их совместный проект и не хочет нарушать это правило. При этом запрет распространяется и на Татьяну, а также на ее мужа Марка Богатырева, с которым у Петруня сложились близкие отношения.

«Есть режиссеры, которые умеют работать в кино с родственниками, я — нет. У меня были попытки, но неудачные», — рассказал режиссер в беседе с «Мослентой».

Причина такого запрета кроется в слишком трепетном отношении к родственным связям. Петрунь просто не может требовать со своих близких что-то на площадке и переживает за ссоры, которые могут перейти и домой.