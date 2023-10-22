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Известный певец выкупил единственное пикантное фото Пугачевой: вот какой она предстала на нем

22 октября 2023 07:45
Известный певец выкупил единственное пикантное фото Пугачевой: вот какой она предстала на нем

Исполнитель оказался поклонником Примадонны.

Многие российские звезды преклоняются перед западными исполнителями и считают их уровень недосягаемым. Однако и отдельные американские артисты не скрывают симпатии к певцам из России. Оказалось, Элтон Джон коллекционирует предметы, связанные с Аллой Борисовной Пугачевой.

В доме поп-короля есть не только очки Примадонны, но и эротический коллаж с ее изображением. Речь идет о творении художника Владислава Мамышева-Монро. Последний соединил снимок удивленной певицы с изображением обнаженной груди — получилось так, будто сама Пугачева разделась перед фотографом.

В свое время Элтон приобрел четыре коллажа художника. Мамышеву-Монро очень польстило, что его творчеством заинтересовался выдающийся пианист. Сама Алла Пугачева отнеслась к ситуации с юмором и лишь посмеялась над странным творением.

Известный певец выкупил единственное пикантное фото Пугачевой: вот какой она предстала на нем
Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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