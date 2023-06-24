Известный певец называл Вертинскую женой, а она открещивается от него: вряд ли знали

Анастасия Вертинская в молодости закрутила роман с популярным музыкантом, о котором мечтали миллионы поклонниц. Но знаменитость не любит вспоминать о любовной связи с ныне покойным Александром Градским.

Артист, напротив, при жизни охотно говорил об отношениях с именитой актрисой. Все началось в Алуште, куда певец приехал с концертом. На его выступлении побывала Вертинская — и потеряла голову.

Однако их роман продлился недолго, и до свадьбы дело не дошло. Несмотря на это, Градский всегда называл артистку своей женой, но та всячески открещивалась от него и продолжает делать это до сих пор. По словам звезды, они с композитором были слишком разными людьми, поэтому не могли сделать друг друга счастливыми.

К тому же Анастасия Александровна отмечает, что законный муж у нее был только один, и это Никита Михалков. Но самым главным мужчиной своей жизни она называет Олега Ефремова, отношения с которым поддерживала на протяжении 20 лет.