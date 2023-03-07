Известный певец едва не стал зятем Хазанова: не поверите, что с ним сейчас (фото)

Творческие люди очень часто пытаются найти вторую половинку среди своих коллег, поскольку общие интересы и предпочтения значительно упрощают жизнь пары. Так решила сделать и одаренная дочь Геннадия Хазанова.

В юности Алиса была балериной Большого театра, и даже в самых известных постановках ей доверяли исполнение сольных партий. Именно в этот период она встречает танцора Александра Фадеева и быстро влюбляется в него. На протяжении четырех лет пара живет счастливо, но внезапно наследница юмориста решает оставить своего избранника.

Молодой человек тяжело пережил расставание, поскольку искренне любил девушку. Но после разрыва он с головой ушел в творчество и нашел свое призвание в музыке. Сегодня этот талантливый юноша известен как певец Данко. В программе «Секрет на миллион» он признался, что его отношениям с Алисой помешала ее мама, которая видела в избраннике дочери лишь неудачника. Такие грубые слова и подтолкнули его к вокальной карьере.