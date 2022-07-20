Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»

Далеко не все исполнители рады своему участию в популярной программе.

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал о своем участии в проекте «Голос». Ранее артист занял в шоу второе место.

По словам певца, он не остался в восторге от «Голоса», на сцене которого оказался в 2014 году. Музыкант рад, что его творческий период, связанный с подобными проектами, подошел к концу, ведь он считает такие шоу лицемерными и неправильными и, как оказалось, никогда не любил их.

«Есть в этом что-то фальшивое, неестественное и циничное», — цитирует слова артиста Газета.ру .

При этом Дронов отмечает, что не осуждает своих коллег, которые выходят на сцену «Голоса». Певец уверен, что они лишь ищут возможность заявить о себе. Однако в итоге музыканты оказываются маленькими частями большой развлекательной системы, а публика забывает их после эфира.