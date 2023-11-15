Известный комик пытался добиться Медведеву: только женщины поймут, как нелепо он флиртовал

Еще совсем недавно публика с упоением смаковала подробности романа Евгении Медведевой и Дани Милохина. В итоге выяснилось, что все происходящее — это фарс, чтобы поднять рейтинги шоу «Ледниковый период». Никакую Медведеву Милохин в качестве своей пассии не рассматривал. А вот что чувствовала она, играя в любовь с блогером, осталось за кадром.

Попутно у фигуристки случился еще один «недороман» с представителем творческой среды. Безуспешно проявившим чувства к «холодной спортсменке» оказался комик Филипп Воронин. В беседе с коллегой Воронина Зоей Яровициной на своем YouTube-канале Медведева рассказала, что это был один из «самых нелепых подкатов» в ее жизни. Комик очень странно намекал на совместные завтраки и, по ее признанию, все время чего-то от нее хотел.

Жаль, незадачливый ухажер не знал, что его флирт был обречен на грандиозный провал. Ведь, по слухам, спортсменка давно состоит в романтических отношениях с коллегой по цеху Дмитрием Чигиревым.