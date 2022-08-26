Известный блогер раскрыл правду о браке Кудрявцевой: хватило пары слов

Слухи о разводе Кудрявцевой снова появились в Сети. Поклонники уже несколько недель обсуждают возможный разрыв Леры с молодым супругом, спортсменом Игорем Макаровым. Подписчики Кудрявцевой заметили, что на свежих фото в соцсетях 51-летняя телеведущая предпочитает позировать без мужа. А день рождения их общей дочери Марии, который проходил в Болгарии, 34-летний Макаров и вовсе проигнорировал, оставшись в России.

Лера уже попыталась замять скандал, заявив фолловерам, что не стоит верить любым сплетням. Но известный блогер Рустам Солнцев считает, что разногласия в семье звезды все-таки имеются. По его версии, они могут быть связаны с отсутствием работы у хоккеиста. Кроме того, Солнцев убежден, что телеведущая страдает и от комментариев хейтеров, подчеркивающих их разницу в возрасте.