Известный артист открестился от МХТ, плюнув в Богомолова: причина шокирует

Звезда сцены признался, что никогда не будет сотрудничать с режиссером.

Константин Богомолов известен как один из самых скандальных современных постановщиков. Его спектакли неизменно вызывают шок у зрителей и артистов. И, как оказалось, далеко не все из них поддерживают режиссера.

Так, по словам Александра Олешко, он никогда бы не оказался на сцене МХТ, пока ею руководит Богомолов. Актеру и телеведущему совершенно не близко творчество постановщика, а его спектакли он считает неприемлемыми, хотя их и обсуждает вся страна.

«Я предпочитаю играть в тех спектаклях, где нет никаких перегибов, недостойности, пошлостей», — признался Олешко в беседе с порталом «Страсти».

Как отметил звезда экрана, он хотел бы видеть театр «нравственным и культурным» искусством и делает все, чтобы его собственное творчество соответствовало этим критериям. И именно поэтому его, например, можно встретить на сцене «Современника» или Московского театра сатиры.