Известный артист намекнул на причастность к гибели Шатунова: под угрозой дети звезды

Юрий Шатунов ушел из жизни летом прошлого года. Экс-солисту «Ласкового мая» было всего 48 лет. Смерть певца породила множество слухов и теорий. Многие поклонники уверены: исполнитель мог бы прожить долгую и счастливую жизнь, если бы не козни злопыхателей. Все подозрения пали на экс-продюсера артиста.

Андрей Разин много лет судился с Шатуновым, не позволяя последнему исполнять песни культовой группы. После смерти звезды вместо соболезнований Разин стал распускать грязные слухи и говорить жуткие вещи. Продюсер уверяет, что все, кто перешел ему дорогу, рано или поздно умирают.

«Я сам себя боюсь», — рассказывал известный деятель шоу-бизнеса СМИ.

Андрей Разин добавляет, что кара ждет не только его врагов, но и их семьи. Гнев продюсера вызвал памятный концерт в честь Юрия Шатунова. На мероприятии выступили дети покойного артиста. Теперь фанаты переживают за судьбу 17-летнего Дэнниса и 10-летней Эстеллы.