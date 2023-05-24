Известный актер оказался внуком Миронова: вы его видели, но даже не подозревали

Вы совершенно точно видели этого молодого артиста. И совершенно точно отметили его незаурядную красоту и стать. Но его мать позаботилась о спокойствии сына, сменив громкую фамилию Миронов на другую, когда мальчику было 12 лет. Внуком Андрея Миронова оказался Андрей Удалов.

Мария Миронова сменила сыну фамилию на фамилию предполагаемого отца Игоря Удалова. Правда, сплетники в театре уверены, что отец Андрея вовсе не Удалов. Его папа Антон Яковлев. Да-да, сын «того самого». Поэтому начинающий артист дважды поцелован судьбой, ведь у него сразу два знаменитых деда: Андрей Миронов и Юрий Яковлев.

Занятно, что Андрей Удалов — полный тезка своего деда. Ведь до смены фамилии, которую провернула его мать, юноша был Андреем Мироновым. Есть и еще один малоизвестный факт о сходстве деда и внука. Если Андрей-внук сменил свою фамилию на Миронова, то Андрей-дед взял фамилию Миронов вместо Менакера.

Примечательно, что Удалов пластикой, жестами и внешностью неуловимо напоминает знаменитого деда, но лишь немногие поклонники могут определить их родство.