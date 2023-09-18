Известный актер оказался сыном «старой русской бабки» Никитичны: точно не догадывались

Многие зрители старше 50 лет помнят комедийный дуэт Авдотьи Никитичны и Вероники Маврикиевны. Для более молодых поколений ему на смену пришли «новые русские бабки», но в СССР эти двое смешили народ до колик в животе. Роли этих старушек исполняли Борис Владимиров и Вадим Тонкаев.

Авдотья Никитична была деревенской бабулей, простоватой, но со своей хитростью. Хотя поклонников у этого персонажа было немало, но внешность самого артиста без грима зрители практически не знали. Иначе публика давно бы заметила, как похож на ту «старушку» молодой актер Михаил Владимиров.

Сын решил продолжить династию, окончил Щукинское училище и поступил на работу в Театр Сатиры. На счету Владимирова-младшего множество ярких ролей, хотя он почти всегда остается на втором плане. Артист появился в проектах «9 рота», «ДМБ», «Бригада» и других.