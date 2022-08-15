Известный актер не устоял: в Сети заговорили о новом романе Ханде Эрчел

Ханде Эрчел взбудоражила поклонников слухами о своей личной жизни. Как уверены пользователи Сети, у артистки может быть роман с известным испанским актером Мигелем Анхелем Сильвестре.

Несколько дней назад внимательные фанаты заметили, что Мигель активно ставит отметки «Мне нравится» на публикациях Ханде. Подписчики тут же начали активно обсуждать причины такого интереса, и многие решили, что это связано с отношениями между молодыми людьми. Со временем и сама Эрчел заметила повышенное внимание со стороны коллеги, поэтому в публикации предложила Мигелю совместный проект. Он тоже не прошел мимо, ответив на запись артистки.

«Дорогая Ханде, давайте воплотим наши мечты в реальность. Я тоже хотел бы работать с вами», — написал Сильвестре в своем блоге.

После этого некоторые поклонники предположили, что таким образом Эрчел намекает на свою новую работу . По данным СМИ, в ближайшее время Эрчел должна объявить о своем очередном проекте, а это как раз может быть совместное с Сильвестре шоу.