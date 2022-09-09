Известные родители не спасли: как сложилась судьба красавчика из «Чучела»

Дмитрий Егоров проснулся знаменитым после роли в фильме Ролана Быкова «Чучело». Зрители и пресса предрекали юному артисту большую карьеру, однако его жизнь сложилась совершенно иначе.

Во время съемок в фильме Егорову было 13 лет. Неожиданная популярность не заставила его полюбить актерскую игру. После учебы в школе он решил поступить в МГИМО, пойти по стопам своего отца, переводчика в посольстве Индии, и стать дипломатом и не повторять путь матери, известной актрисы Натальи Кустинской. Он закончил вуз и еще во время учебы женился, но личная трагедия не позволила ему построить карьеру. Дело в том, что его сын скончался уже через семь месяцев. Егоров из-за этого начал употреблять горячительные напитки и развелся с супругой.

После этого знаменитость стал встречаться с другой избранницей, но и вторые отношения не были счастливыми. Его возлюбленная также страдала из-за зависимости, по причине чего у них регулярно возникали конфликты. Однажды она даже ударила Егорова каблуком в висок, что, как уверена Кустинская, и стало причиной его смерти. 32-летнего артиста нашли мертвым на одной из столичных улиц с травмой виска.