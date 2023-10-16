Известные комики высмеяли Загитову и Щербакову: Тарасову и вовсе выставили глупой

Любое популярное явление рано или поздно становится объектом пародии. «Ледниковый период» в последние годы привлекал к себе мало внимания, однако появление в проекте фигуристки Алины Загитовой продлило жизнь передачи. Мимо очаровательной ведущей не смогли пройти в шоу «Однажды в России».

В комедийной программе показали пародию на типичный выпуск «Ледникового периода». Комики высмеяли фирменные фразочки Татьяны Тарасовой, страдания Ольги Бузовой. Больше всех досталось Загитовой. Олимпийскую чемпионку выставили пустой глупой куклой с накачанными губами. Зрители нашли скетч вульгарным и оскорбительным.