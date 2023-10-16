Известные комики высмеяли Загитову и Щербакову: Тарасову и вовсе выставили глупой
Артисты сильно оскорбили олимпийскую чемпионку.
Любое популярное явление рано или поздно становится объектом пародии. «Ледниковый период» в последние годы привлекал к себе мало внимания, однако появление в проекте фигуристки Алины Загитовой продлило жизнь передачи. Мимо очаровательной ведущей не смогли пройти в шоу «Однажды в России».
В комедийной программе показали пародию на типичный выпуск «Ледникового периода». Комики высмеяли фирменные фразочки Татьяны Тарасовой, страдания Ольги Бузовой. Больше всех досталось Загитовой. Олимпийскую чемпионку выставили пустой глупой куклой с накачанными губами. Зрители нашли скетч вульгарным и оскорбительным.
«Не смешно, фантазии не хватило на искрометный юмор, так что можно было и не открывать рот, хоть умнее казались бы», «Никакого юмора и даже сарказма нет и в помине, глупо, не смешно, примитивно, Кошкина стара для пародирования Алины, ей в пору Сябитову изображать», — писали разгневанные пользователи в соцсетях.