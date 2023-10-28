Известны самые агрессивные и вспыльчивые знаки Зодиака: лучше их не злить

Общение с другими людьми не всегда приносит нам удовольствие, радость и прочие положительные эмоции. Иногда мы ссоримся друг с другом, обмениваемся упреками и претензиями, а потом горько раскаиваемся в том, что не уследили за языком. По мнению астрологов, вспыльчивость и агрессивность может быть заложена в нас с самого рождения. Причиной всему является знак зодиака, под которым человек появился на свет. Эксперты назвали три знака, наиболее подверженные негативным эмоциям. Лучше не попадаться им под горячую руку.

Овен

«Тебя, как извержение вулкана, я предсказать не в силах никогда», – кажется, что строки из популярной песни были написаны именно про Овна. Представители огненной стихии готовы вспыхнуть в любой момент, а вот справиться со своими эмоциями они не в состоянии. Поэтому достается всем сполна.

Раздраженный и злой Овен – такой же жгучий, как перец халапеньо, неподготовленного собеседника быстро доведет до слез.

Однако остывает подопечный Марса так же стремительно, как разгорается, поэтому через пять минут после разбора полетов может мило улыбаться и осыпать комплиментами.

Скорпион

Любому знаку в гороскопе стоит зарубить себе на носу: ни за что и ни при каких обстоятельствах нельзя переходить дорогу Скорпиону. Потому что представители водной стихии становятся беспощадными к тем, кто посмел нарушить их планы. Скорпион терпеть не может, когда по чьей-то вине приходится менять свои задумки.

Если такая неприятность все-таки случилась, уроженец знака превращается в сущего дьявола.

Его ярость проливается не только на виновника ситуации, но и на всех, кто попадет под горячую руку. А еще Скорпион очень мстительный – может устроить вендетту сразу же или спустя годы, в зависимости от настроения.

Стрелец

Огненные знаки славятся своей вспыльчивостью, и Стрелец – в том числе. Обычно добродушный и отзывчивый, этот знак становится невыносимым, когда кто-нибудь задевает его самого или его близких. Он призовет на голову виновника все грозы и молнии, устроит такой скандал, что мало не покажется.

Стрелец – невероятно воинственный знак, готовый смести на своем пути всех обидчиков и хейтеров.

Всем, кто считает, что подопечный Юпитера в силу своей дружелюбности стерпит многое, крупно ошибается. Обиженный Стрелец вмиг позабудет о правилах хорошего тона и напомнит, что обижать его не рекомендуется.