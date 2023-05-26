Известны последние слова, которые Миронов услышал перед смертью: какой ужас

У актера не оставалось шансов на спасение.

Гибель Андрея Миронова была шоком для всех без исключения. Актер, которому было всего 46 лет, потерял сознание прямо на сцене. Тот злосчастный спектакль в Риге стал для него последним.

Звезду доставили в клинику, где врачи диагностировали у него кровоизлияние в мозг. Три дня медики боролись за жизнь Миронова, подключенного к аппаратам. Из Москвы экстренно прибыл нейрохирург Владимир Крылов, который раскрыл Людмиле Поргиной душераздирающие детали смерти артиста.

Подробности той беседы вдова Караченцова передала журналистам портала BLITZ+ . По уверению знаменитости, врач сразу понял, что спасти знаменитого пациента уже нельзя. В реанимации Крылов увидел, что аневризма разорвалась и мозг «залит». Тогда нейрохирург произнес слова, которые стали для Миронова решающими.